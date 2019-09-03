Ломаченко: Мені надходили пропозиції від політичних партій

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBC, WBA і WBO Василь Ломаченко сказав, що не планує йти в політику. Василь розповів, що отримував пропозицію піти в політику.

За словами Ломаченка, він відмовився, оскільки для цього потрібно володіти відповідними знаннями.

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Кожен повинен займатися своєю справою. Я максималіст, якби я хотів цього, то мені потрібно було б отримувати юридичну освіту і вчитися на політика. Я нікого не засуджую, але це моя думка.



Якщо ти хочеш йти в політику, потрібно отримати знання. Мені надходили пропозиції від політичних партій. Не скажу, від яких. Я відповів, що я не політик. Мені це не цікаво,

– сказав Ломаченко.

Свій останній бій Василь Ломаченко провів 31-го серпня у Лондоні. Українець рішенням суддів переміг Люка Кемпбела й став володарем поясів WBC, WBA і WBO в легкій вазі.