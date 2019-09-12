Ломаченко може провести бій до кінця року лише в одному випадку

Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що існує тільки одна умова за якої українець проведе ще один бій у 2019 році. Команда українця може прийняти тільки "солідну" пропозицію.

Арум не уточнив, що означає солідна пропозиція – високий гонорар, чи сильний суперник.

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Досить кумедно, що раніше на цьому тижні я спілкувався з Егісом Клімасом (менеджер Василя, – Спорт24), і він сказав, що Ломаченко воліє почекати (бою за звання абсолютного чемпіона, – Спорт24). Хіба що йому надійде солідна пропозиція з-за океану – тільки в цьому випадку ми приймемо бій до кінця поточного року. У будь-якому іншому випадку він буде чекати переможця поєдинку Коммі-Лопес,

– цитує Арума Boxingscene.

Раніше Арум заявляв, що Василь може провести бій проти Джорджа Камбососа-молодшого. Австралійський боксер підтвердив, що говорив з Арумом та переконує, що готовий битися з Ломаченком.

Ломаченко хоче стати абсолютним чемпіоном світу, однак для цього йому треба пояс IBF, яким володіє Річард Коммі. Наприкінці року Коммі проведе захист проти Теофімо Лопеса.

Тільки після цього Ломаченко та переможець бою Коммі – Лопес зможуть зустрітися. Такий бій відбудеться не швидше, аніж навесні 2020 року.

У 2019 році Ломаченко встиг провести два поєдинки. У квітні він брутально нокаутував Ентоні Кроллу й захистив чемпіонські пояси WBO та WBA.

31-го серпня Василь рішенням суддів здолав Люка Кемпбела й додав до своєї колекції титул WBC.