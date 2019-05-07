Ломаченко на відпочинку: українець похвалився гігантським уловом (фото)

51 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Чемпіон WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) зловив величезного коропа під час риболовлі в Одесі.

Відповідним фото українець поділився у власному Instagram.

Читайте також: З'явився несподіваний претендент на чемпіонський пояс Ломаченка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.300

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

"8.300", – лаконічно прокоментував Ломаченко вагу свого улову, позуючи з гігантським коропом.

Примітно, що рибалив Ломаченко неподалік від Кучургана в Одеській області.

В середині квітня Василь Ломаченко захистив титули чемпіона світу за версіями WBA Super і WBO в поєдинку з Ентоні Кроллою (34-7-3). У цьому бою українець отримав травму руки і вибув з ладу на кілька місяців.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
сьогодні
10605
Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День в історії – 10 років фразі "Де Динамо, де?" після півфіналу Кубка УЄФА "Шахтар" – "Динамо"
сьогодні 14:47 День в історії – 10 років фразі "Де Динамо, де?" після півфіналу Кубка УЄФА "Шахтар" – "Динамо"
53
Ломаченко на відпочинку: українець похвалився гігантським уловом (фото)
сьогодні 14:27 Ломаченко на відпочинку: українець похвалився гігантським уловом (фото)
51
"Мілан" переміг "Болонью" у напруженому матчі з трьома вилученнями: відео
сьогодні 13:11 "Мілан" переміг "Болонью" у напруженому матчі з трьома вилученнями: відео
149
Український боксер Віктор Постол вимагає бій за титул чемпіона WBC, його суперник не проти
сьогодні 11:50 Український боксер Віктор Постол вимагає бій за титул чемпіона WBC, його суперник не проти
243
День в історії – рік тому Зінченко впустив кубок АПЛ: відео
6 травня 17:18 День в історії – рік тому Зінченко впустив кубок АПЛ: відео
1369
Новини
Більше новин
Залиште відгук