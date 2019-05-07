Ломаченко на відпочинку: українець похвалився гігантським уловом (фото)

Чемпіон WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) зловив величезного коропа під час риболовлі в Одесі.

Відповідним фото українець поділився у власному Instagram.

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"8.300", – лаконічно прокоментував Ломаченко вагу свого улову, позуючи з гігантським коропом.

Примітно, що рибалив Ломаченко неподалік від Кучургана в Одеській області.

В середині квітня Василь Ломаченко захистив титули чемпіона світу за версіями WBA Super і WBO в поєдинку з Ентоні Кроллою (34-7-3). У цьому бою українець отримав травму руки і вибув з ладу на кілька місяців.

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