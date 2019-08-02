Ломаченко назвав головні переваги Кемпбелла у бою проти нього

Василь Ломаченко за 30 днів до бою проти Люка Кемпбелла зустрівся з ним у Лондоні. Обоє боксерів прибули туди на офіційну церемонію зваження.

Після бою Ломаченко поділився своїми враженнями про Кемпбелла.

"Я не хочу говорити занадто багато. Можливо, це найжорсткіший бій у моїй кар'єрі. Кемпбелл високий та має більший розмах рук. Можливо, це буде для мене великим викликом, але я ніколи про це не думаю. Я просто займаюся своєю роботою, важко тренуюсь, а потім виходжу на ринг. Я вийду з нього переможцем. Це все, що я знаю", – заявив Ломаченко.

Читайте також: Усик розповів про спаринг з Ломаченком: Ти хочеш його вдарити, а його там вже немає

Варто зазначити, що ріст Ломаченка 1,7 метра. У той час як у Кемпбелла – 1,75 метра. При цьому розмах рук українця складає 1,66 метра, а його суперника – 1,8 метра.



Ломаченко проти Кемпбелла

Бій Ломаченко – Кемпбелл офіційно відбудеться 31 серпня в Лондоні. На кону поєдинку стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі. Поєдинок відбудеться на The O2 Arena. За місяць до поєдинку Кемпбелл виявився важчим за Ломаченка. Але обом боксерам треба схуднути на 5 кілограмів.