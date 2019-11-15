Ломаченко назвав головну причину поразки Гвоздика від росіянина Бетербієва

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Олександр Гвоздик

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO тв WBA у легкій вазі український боксер Василь Ломаченко назвав можливу причину поразки екс-чемпіона світу WBC напівважковаговика Олександра Гвоздика від росіянинаАртура Бетербієва.

На думку Ломаченка, Гвоздик підійшов до бою за титули чемпіона світу у напівважкій вазі з Бетербієвим в поганій фізичній формі. Про це пише Klitschko-brothers.com.

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Мені здається, Гвоздик не зовсім був фізично готовий до бою з Бетербієвим. Складно стверджувати, але думаю, не зовсім багато часу приділялося фізичній підготовці. Чи не хочу я тренувати його? Ні, звичайно. Взагалі навіть не думаю про тренерську діяльність. Не бачу себе в цьому,
– заявив Ломаченко.

Що відомо про бій Гвоздик – Бетербієв?
Це був об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. Він відбувся 18 жовтня у США. Український боксер перемагав росіянина по очках, однак у 10 раунді росіянин тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

Це перша поразка Гвоздика у кар'єрі. Бетербієв же виграв 15-й поспіль бій достроково. Після поєдинку українець був госпіталізований для перевірки на потенційні травми. Згодом Гвоздика виписали з лікарні.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Гвоздик – Бетербієв Олександр Гвоздик Василь Ломаченко
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