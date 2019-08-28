Ломаченко назвав себе найкращим боксером світу, Альварес – тільки третій

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / boxingscene.com

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко назвав трійку найкращих боксерів світу. Українець вважає себе найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії.

Як аргумент український спортсмен навів те, що він найшвидше завоював чемпіонський титул.

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Я – чемпіон світу, який швидше за всіх завоював титул, я роблю все для спадщини. У всіх чемпіонів велике его. Думаю, що я – найкращий боєць незалежно від вагових категорій. Теренс Кроуфорд на другому місці, а Канело (Сауль Альварес, – Спорт24) – третій,
– сказав Ломаченко.

Наступний бій Ломаченко проведе з Люком Кемпбеллом. Поєдинок відбудеться у Лондоні 31 серпня на The O2 Arena.

На кону поєдинку Ломаченко – Кемпбелл стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі. Перші два належать Ломаченку, а титул WBC в легкій вазі є вакантним після того як від нього відмовився Майкі Гарсія.

Детальну інформацію про Люка Кемпбелла – читайте тут.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
Джерело: Boxing Scene
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