Ломаченко назвав свого наступного суперника, з яким хоче провести бій

71 Читать новость на русском
Василь Ломаченко хоче бій проти Майкі Гарсії
Василь Ломаченко хоче бій проти Майкі Гарсії / Getty Images

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко назвав ім’я боксера, з яким хоче провести наступний бій.

Після перемоги над Ентоні Кроллою нокаутом у четвертому раунді, в якому Ломаченко захистив свої чемпіонські пояси, українець викликав на бій Майкі Гарсію.

Дивіться: Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: відео бою

При цьому Ломаченко заявив, що він і надалі планує залишитися у легкій ваговій категорії. І саме у ній хоче проводити наступні бої. Тож не має наміру підніматися у вищі вагові категорії.

Натомість Майкі Гарсія володіє титулом чемпіона за версією WBC в легкій вазі. Однак свій останній поєдинок боксер провів у першій напівсередній вазі, де програв Ерролу Спенсу. І чи готовий буде боксер знову опуститися у нижчу вагову каторію – поки невідомо.

blog_ava
Змії заполонили відкриту територію ресторану у центрі Дніпра
сьогодні
6493
Теги: Новини Спорту Василь Ломаченко Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: відео бою
сьогодні 07:53 Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: відео бою
1860
Зірка "Наполі" знову в центрі расистського скандалу, йому дісталося у Лондоні: відео
12 квітня 17:19 Зірка "Наполі" знову в центрі расистського скандалу, йому дісталося у Лондоні: відео
540
Російський футболіст побив пішохода, якого мало не збив на переході: відео
12 квітня 13:28 Російський футболіст побив пішохода, якого мало не збив на переході: відео
2558
Є тільки одне місце – перше, все інше втішні призи, – переможниця Кубку світу Олена Старікова
12 квітня 12:51 Є тільки одне місце – перше, все інше втішні призи, – переможниця Кубку світу Олена Старікова
Станіслав Безушко 119
Ліга Європи: результати матчів та відео голів 1/4 фіналу
12 квітня 09:08 Ліга Європи: результати матчів та відео голів 1/4 фіналу
1326
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук