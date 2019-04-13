Ломаченко назвав свого наступного суперника, з яким хоче провести бій

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко назвав ім’я боксера, з яким хоче провести наступний бій.

Після перемоги над Ентоні Кроллою нокаутом у четвертому раунді, в якому Ломаченко захистив свої чемпіонські пояси, українець викликав на бій Майкі Гарсію.

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При цьому Ломаченко заявив, що він і надалі планує залишитися у легкій ваговій категорії. І саме у ній хоче проводити наступні бої. Тож не має наміру підніматися у вищі вагові категорії.

Натомість Майкі Гарсія володіє титулом чемпіона за версією WBC в легкій вазі. Однак свій останній поєдинок боксер провів у першій напівсередній вазі, де програв Ерролу Спенсу. І чи готовий буде боксер знову опуститися у нижчу вагову каторію – поки невідомо.