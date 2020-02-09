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Ломаченко назвав свою мету в боксі

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Василь Ломаченко / boxingscene.com

Василь Ломаченко розповів про свої цілі в боксі. Наразі Ломаченко чемпіон світу за трьома версіями (WBA, WBO та WBC) і близький до завоювання титулу IBF, який зробить його абсолютним чемпіоном світу.

Навесні 2020 року Ломаченко повинен зустрітися з чемпіоном IBF Теофімо Лопесом. Перемога зробить українця абсолютним чемпіоном світу. Саме цю мету Василь собі й поставив.

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У мене є мета, у мене є мрія стати абсолютним чемпіоном світу. Я йду до неї. Сьогодні все в моїх руках, мені цей шанс надано, це все реально. Забігати далі і говорити, чого б я хотів – цього я не можу сказати зараз. Поки у мене є мета стати абсолютним чемпіоном світу, і я до неї йду,
– заявив Ломаченко в інтерв'ю ютуб-каналу Schaible 1997.

Також Ломаченко стверджує, що хоче внести ім'я свого батька Анатолія в історію боксу.

"Навіть не моє ім'я, а прізвище мого батька – Ломаченко, як геніального тренера в історії. Це моя головна мета", – резюмував Ломаченко.

  • За бій з Лопесом українець може отримати 4,5 мільйона доларів. Досі найбільшим гонораром Ломаченка за бій були 2 мільйони євро. Їх Василь заробив за бій проти Люка Кемпбелла.
  • Ломаченко востаннє виходив у ринг ще 31 серпня 2019 року. У Лондоні українець рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.
  • Теофімо Лопес 15 грудня легко переміг чемпіона світу за версією IBF Річарда Коммі. Теофімо нокаутував суперника вже в другому раунді.
  • Якщо Ломаченко переможе, він стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у легкій вазі. І другим українцем, який здобував такий титул. До цього абсолютним чемпіоном світу з боксу був Олександр Усик у першій важкій вазі.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
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