Ломаченко назвав свою мету в боксі

Василь Ломаченко розповів про свої цілі в боксі. Наразі Ломаченко чемпіон світу за трьома версіями (WBA, WBO та WBC) і близький до завоювання титулу IBF, який зробить його абсолютним чемпіоном світу.

Навесні 2020 року Ломаченко повинен зустрітися з чемпіоном IBF Теофімо Лопесом. Перемога зробить українця абсолютним чемпіоном світу. Саме цю мету Василь собі й поставив.

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У мене є мета, у мене є мрія стати абсолютним чемпіоном світу. Я йду до неї. Сьогодні все в моїх руках, мені цей шанс надано, це все реально. Забігати далі і говорити, чого б я хотів – цього я не можу сказати зараз. Поки у мене є мета стати абсолютним чемпіоном світу, і я до неї йду,

– заявив Ломаченко в інтерв'ю ютуб-каналу Schaible 1997.

Також Ломаченко стверджує, що хоче внести ім'я свого батька Анатолія в історію боксу.

"Навіть не моє ім'я, а прізвище мого батька – Ломаченко, як геніального тренера в історії. Це моя головна мета", – резюмував Ломаченко.