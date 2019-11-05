Ломаченко очолив вражаючий рейтинг за тривалістю чемпіонства в боксі

Чинний чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко утримує статус чемпіона протягом 5 років і 4 місяців, що є найкращим результатом серед діючих чемпіонів.

Українець очолив рейтинг, наведений виданням The Sun.

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Він є чемпіоном з червня 2014 року, коли виграв титул WBO в напівлегкій вазі в поєдинку з американцем Гері Расселом-молодшим. З тих пір Василь піднявся у ваговій категорії і на сьогоднішній день утримує три титули в легкій вазі.

Другий найкращий результат рейтингу показав таїландський боксер Ванхенг Менайотін, що утримує чемпіонство в мінімальній вазі протягом 4 років і 11 місяців і має вражаючий рекорд 54-0.

Трійку замикає чемпіон світу серед супертяжів Деонтей Уайлдер, який не поступається чемпіонство протягом 4 років і 9 місяців.

В кінці серпня Ломаченко виграв третій пояс в легкій вазі після перемоги над британцем Люком Кемпбеллом. Для звання абсолютного чемпіона світу Василю бракує титулу IBF, який чинний чемпіон Річард Коммі захищатиме в грудні в бою з Теофімо Лопесом.