Ломаченко опублікував відео про Дадашева, який трагічно помер

Василь Ломачекно на своїй сторінці в Instagram опублікував відео про Максима Дадашева. Боксер трагічно помер 23-го липня.

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO й WBA спарингував з російським боксером. У день смерті Максима Ломаченко висловив співчуттями рідним Дадашева.

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Тепер же на сторінці українського боксера з'явилося відео про Максима Дадашева. Одним з фрагментів є його останній бій.

Висловив співчуття близьким російського спортсмена Олександр Усик. Українець опублікував вірш на своїй сторінці в Instagram.

Що відомо про смерть Максима Дадашева

Російський боксер Максим Дадашев помер в США в результаті травм, отриманих під час бою, що відбувся у ніч на 20 липня. В 11-у раунді бою з пуерториканцем Сабріелем Матіасом росіянин пропустив потужний удар зліва , але з труднощами встояв на ногах.

Матіас пішов добивати суперника, але нокаутувати не зумів, адже кут росіянина зупинив поєдинок. Після завершення зустрічі боксерові стало погано, і його екстрено госпіталізували.

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Медики зуміли усунути крововилив і зняти набряк. Дадашев був введений у медикаментозну кому. У ході операції у Максима була видалена частина черепа. 23 липня Максим Дадашев помер. За повідомленням ТАСС, у боксера не витримало серце.

Максим Дадашев – 28-річний російський боксер. На професійному ринзі провів 14 поєдинків. 13 поєдинків Дадашев виграв (11 нокаутом). 14-й поєдинок був проти Матіаса, який він програв.

У любительській кар'єрі він ставав срібним (2013) і дворазовим бронзовим призером (2010, 2012) чемпіонатів Росії. Дадашев був учасником Європейських ігор 2015 року. Майстер спорту Росії міжнародного класу.