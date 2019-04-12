Ломаченко отримає понад два мільйони доларів за бій проти Кролли: шанси українця на перемогу

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Ломаченко та Кролла
Ломаченко та Кролла / The Independent

13 квітня, рано вранці за київським часом, Василь Ломаченко проведе перший захист титулу чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі. Також на кону поєдинку, який відбудеться в США, буде і пояс WBA Super. Суперником українця стане британець Ентоні Кролла на прізвисько Мільйон доларів.

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До речі, за чутками, за цей бій Ломаченко отримав більш солідний гонорар – 2,2 мільйона доларів.

Шанси Ентоні на перемогу дуже скромні – всього 5% за оцінками експертів Parimatch. При цьому аналітики дають Ломаченко 97% на те, що він добуде дострокову перемогу.

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Чи не сумнівається в успіху Василя і зоряний український борець, призер Олімпійських ігор, Жан Беленюк. Напередодні він взяв участь в тренуванні Ломаченко та виклав на своїй сторінці відео невеликого дружнього спарингу. Він зазначив, що Кролла буде виглядати в рингу з Ломаченко так само безглуздо, як і сам Беленюк. Правда, Жан також натякнув, що планує вдосконалювати свої боксерські навички. Нагадаємо, що вже давно ходять чутки про те, що незабаром Беленюк може перейти в ММА.

Дивлячись на послужний список Ломаченко та Кролли, кидається в очі, що Ентоні провів набагато більше боїв (43 проти 13). Хоча, британець всього на рік старше Василя. Ентоні почав професійну боксерську кар'єру на сім років раніше, Василь в цей час теж часу не втрачав. На його рахунку перемоги на двох Олімпіадах та чемпіонатах світу, а також на чемпіонаті Європи. У Ломаченко лише одна поразка та дев'ять перемог нокаутом. Тоді як Кролла закінчував достроково свої поєдинки лише 13 разів. У британця в його 43 боях 34 перемоги, шість поразок і три нічиї.

Варто знати: Ломаченко – Кролла: де дивитися онлайн боксерський поєдинок

Раніше Ентоні володів титулом WBA, але потім програв його Хорхе Лінаресу. Кролла також програв боксеру з Венесуели і в поєдинку-реванші. Лінарес зміг провести два захисти чемпіонського пояса, після чого менше року тому був нокаутований Василем Ломаченко.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кролла
Джерело: 24 Канал
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