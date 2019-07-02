Ломаченко отримає рекордний гонорар за бій проти Кемпбелла: сума

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Ломаченко отримає рекордний гонорар за бій проти Кемпбелла: сума

Український боксер Василь Ломаченко за чемпіонський бій проти Люка Кемпбелла отримає 4 мільйони доларів. Але на руки отримає в рази меншу суму.

Саме сума гонорару українського боксера була однією з перепон в організації цього бою. Та промоутерська компанія Top Rank, яка представляє інтереси Ломаченка, таки зуміла добитися свого, повідомляє Sport Arena. Відтак Ломаченко за бій проти Кемпбелла отримає рекордний гонорар у 4 мільйони доларів.

До слова: Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться на знаменитій арені

Однак з цієї суми Ломаченко отримає лише 1 мільйон доларів. Адже боксеру доведеться заплатити податки, гонорари своєму менеджеру та промоутерській компанії. Після цих виплат залишиться половина суми. Зважаючи, що Василь Ломаченко ділить гонорар наполовину зі своїм батьком-тренером, тож йому залишиться лише 1 мільйон доларів.

Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 31 серпня у Лондоні. На кону стоятиме вакантний титул WBC, від якого відмовився Майкі Гарсія. Також Кемпбелл отримає шанс завоювати титули WBA і WBO, якими володіє Ломаченко.

Хто такий Люк Кемпбелл?31-річний британський боксер, Олімпійський чемпіон 2012 року. На професійному ринзі провів 22 бої, 16 виграв та двічі програв. Його зріст 175 см, а розмах рук – 180 см. Останні три бої виграв, зокрема, 15-го березня переміг мексиканця Адріана Янга.

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Теги: Новини Спорту Василь Ломаченко Ломаченко – Кемпбелл Спорт Бокс
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