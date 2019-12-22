Ломаченко підтвердив бій з Лопесом за титул IBF

Володар титулів WBO, WBA і франчайзинговий чемпіон WBC Василь Ломаченко підтвердив, що проведе бій за титул IBF у квітні. Ломаченко зустрінеться з Теофімо Лопесом.

Ломаченко заявив, що є угода, відповідно до якої бій з Лопесом відбудеться у квітні.

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Цей поєдинок буде, але це не завжди залежить від менеджера, одного боксера або промоутера. Це ще залежить від іншого боксера. Ми не виключаємо травму або ще щось.



На папері вже є домовленість, що бій відбудеться у квітні. Дату ще поки не визначили. Цей бій буде у квітні 2020 року. Для підготовки у нас вже є налагоджена система, нам тільки треба розуміти, коли вилітати у США,

– розповів Василь ютуб-каналу LOMA Official TV.

Як боксери провели останні поєдинки?

Теофімо Лопес 15 грудня зумів легко перемогти чемпіона світу за версією IBF Річарда Коммі. Теофімо нокаутував суперника вже в другому раунді.

Говорячи про перемогу Лопеса, Василь заявив, що розраховував зустрітися саме з Коммі.

У другому раунді він (Лопес, – Спорт24) якимось дивом потрапив у Коммі й закінчив поєдинок. Якби не цей щасливий удар, то можна було б побачити багато цікавого впродовж поєдинку. Я розраховував, що суперником буде Коммі, але тим краще. Бій з Лопесом створений, щоб його продати,

– сказав Василь.

Натомість Ломаченко востаннє виходив у ринг ще 31 серпня. Тоді в Лондоні українець рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.