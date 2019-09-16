Ломаченко планує битися у трьох вагових категоріях

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / boxingscene.com

Промоутер Василя Ломаченка з компанії Top Rank Боб Арум розповів про плани українського боксера на майбутнє. Він заявив, що Василь може змінити вагову категорію.

За словами Боба Арума, Ломаченко перейде в іншу категорію, коли завоює всі титули у легкій вазі. Наразі Василю потрібно тільки здобути чемпіонський пояс IBF, який належить Річарду Коммі.

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Спочатку він роздобуде четвертий титул в 61 кг, а потім буде битися або у 57 кілограмів (напівлегка вага), або в 59 кілограмів (друга напівлегка вага), або в 61 кілограмів (легка вага). Він буде битися з найкращими бійцями в цих трьох дивізіях. Він неймовірний талант, і він зробить щось, чого ми не бачили з часів розквіту Генрі Армстронга, кого, я впевнений, ви не пам'ятаєте. Він був чемпіоном одночасно в трьох дивізіонах і захищав свої титули,
– цитує Арума vRINGe.

Щодо поєдинку з Джервонтою Девісом, то Арум заявив, що цей бій може відбутися тільки після того, як Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу.

Арум знову підтвердив, що наступний поєдинок Василь хоче провести з переможцем пари Річард Коммі – Теофімо Лопес.

Свій останній поєдинок Василь Ломаченко провів 31 серпня в Лондоні. Ломаченко переміг Кемпбелла рішенням суддів. Українець захистив титули чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO, а також виграв вакантний титул WBC.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
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