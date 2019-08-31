Ломаченко показав халат, в якому вийде на бій проти Кемпбелла: відео

Український чемпіон світу Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) показав халат, в якому вийде на бій проти Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО).

Чемпіон традиційно вибрав собі жовтий і синій кольори. На синьому тлі зображені два жовтих лева.

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Халат дуже схожий на той, в якому українець виходив на поєдинок проти Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО) в Лос-Анджелесі.



Халат Василя Ломаченка на поєдинку з Ентоні Кроллою

Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 31 серпня на арені О2 в Лондоні. Букмекери вважають фаворитом поєдинку в Британії Василя Ломаченка.

Детальну інформацію про Люка Кемпбелла – читайте тут.