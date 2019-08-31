Ломаченко показав халат, в якому вийде на бій проти Кемпбелла: відео

380 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Український чемпіон світу Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) показав халат, в якому вийде на бій проти Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО).

Чемпіон традиційно вибрав собі жовтий і синій кольори. На синьому тлі зображені два жовтих лева.

Читайте також: Ломаченко й Кемпбелл пройшли офіційну процедуру зважування: відео

Халат дуже схожий на той, в якому українець виходив на поєдинок проти Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО) в Лос-Анджелесі.


Халат Василя Ломаченка на поєдинку з Ентоні Кроллою

Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 31 серпня на арені О2 в Лондоні. Букмекери вважають фаворитом поєдинку в Британії Василя Ломаченка.

Детальну інформацію про Люка Кемпбелла – читайте тут.

 

 

blog_ava
Що категорично не можна їсти на сніданок
сьогодні
9045
Теги: Новини Спорту Спорт Василь Ломаченко Ломаченко – Кемпбелл Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
сьогодні 11:07 Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
Михайло Гема 1195
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13504
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
30 серпня 11:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8685
"Олександрія" отримала суперників у Лізі Європи
30 серпня 14:43 "Олександрія" отримала суперників у Лізі Європи
596
Жеребкування Ліги Європи: ймовірні суперники "Динамо" та "Олександрії"
30 серпня 10:30 Жеребкування Ліги Європи: ймовірні суперники "Динамо" та "Олександрії"
4920
Новини
Більше новин
Залиште відгук