Ломаченко показав жахливі умови, в яких тренуються тайські боксери: відео

Український чемпіон в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко під час підготовки до нового бою відвідує Таїланд. Наприкінці літа українець битиметься за титул WBC.

Під час своєї поїздки в Таїланд Ломаченко опублікував відео спортивного залу.

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Василь відвідав один з тайських боксерських залів. Як видно на відео, спортсмени вимушені пристосуватися до умов.

У них немає професійного спорядження. Зокрема, замість штанг у боксерів залізні грифи та бетонні "диски". Те саме з гантелями.

Ломаченко досі не домовився про бій з британцем Люком Кемпбеллом. Боксери повинні провести об'єднавчий поєдинок, в якому на кону стоятиме й титул WBC. Доля поєдинку повинна буде вирішитися на торгах Всесвітньої боксерської ради (WBC) 30-го червня.

В середині квітня Василь Ломаченко захистив титули чемпіона світу за версіями WBA Super і WBO в поєдинку з Ентоні Кроллою (34-7-3). У цьому бою українець отримав травму руки й вибув з ладу на кілька місяців.