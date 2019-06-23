Ломаченко показав жахливі умови, в яких тренуються тайські боксери: відео

992 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / boxingscene.com

Український чемпіон в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко під час підготовки до нового бою відвідує Таїланд. Наприкінці літа українець битиметься за титул WBC.

Під час своєї поїздки в Таїланд Ломаченко опублікував відео спортивного залу.

Дивіться також: Ломаченко провів тренування в стилі МакГрегора: відео

Василь відвідав один з тайських боксерських залів. Як видно на відео, спортсмени вимушені пристосуватися до умов.

У них немає професійного спорядження. Зокрема, замість штанг у боксерів залізні грифи та бетонні "диски". Те саме з гантелями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просто один из залов в Тае

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Ломаченко досі не домовився про бій з британцем Люком Кемпбеллом. Боксери повинні провести об'єднавчий поєдинок, в якому на кону стоятиме й титул WBC. Доля поєдинку повинна буде вирішитися на торгах Всесвітньої боксерської ради (WBC) 30-го червня.

В середині квітня Василь Ломаченко захистив титули чемпіона світу за версіями WBA Super і WBO в поєдинку з Ентоні Кроллою (34-7-3). У цьому бою українець отримав травму руки й вибув з ладу на кілька місяців.

blog_ava
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
сьогодні
2032
Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Бразилія розтрощила Перу й вийшла у плей-офф Копа Америка, Венесуела здолала Болівію: відео
сьогодні 10:34 Бразилія розтрощила Перу й вийшла у плей-офф Копа Америка, Венесуела здолала Болівію: відео
377
Трансфери команд УПЛ: онлайн
21 червня 18:30 Трансфери команд УПЛ: онлайн
1695
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
20 червня 18:15 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
621
Зінченко проводить відпустку разом зі своєю дівчиною в Лос-Анджелесі: фото та відео
22 червня 16:17 Зінченко проводить відпустку разом зі своєю дівчиною в Лос-Анджелесі: фото та відео
1750
Мораес тепло обійнявся із Срною, а ще два роки тому вони побилися на футбольному полі: відео
21 червня 19:53 Мораес тепло обійнявся із Срною, а ще два роки тому вони побилися на футбольному полі: відео
1150
Новини
Більше новин
Залиште відгук