Ломаченко представив іменний годинник від Christophe Claret

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Top Rank

Успішні виступи чемпіона WBA і WBO в легкій вазі українця Василя Ломаченка призвели до того, що він почав отримувати контракт від різноманітних виробників. Серед них і компанія Christophe Claret, яка виробляє годинники.

Іменний годинник Василь Ломаченко представив у Каннах ввечері у вівторок, 20 травня, на закритій коктейльній вечірці. На ній був присутній і Усик, який відпочиває з Ломаченком на південному узбережжі Франції

До слова: Як Ломаченко та Усик відпочивають у Монако: від футбольних матчів до Каннського кінофестивалю

Сам годинник виконаний у синьо-жовтих кольорах. На ній зображені дві золоті медалі Ломаченка, які він здобув на Олімпійських іграх у Пекіні-2008 та Лондоні-2012.

Варто нагадати, що до цього Ломаченко став обличчям Philipp Plein. Халат на бій проти Кролли зі шкіри крокодила коштував близько 300 тисяч доларів.

А ось як виглядає халат Ломаченка від Philipp Plein

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Теги: Спорт Новини Спорту LifeStyle Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 канал
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