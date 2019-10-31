Ломаченко представлятиме Україну на Олімпійських іграх-2020

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBC, WBO і WBA Василь Ломаченко стане почесним послом Олімпіади-2020 в Токіо.

Кандидатура Ломаченко була схвалена на голосуванні в НОК України та Федерації боксу країни, передає insidethegames.biz.

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Українець увійшов в цільову групу Міжнародного олімпійського комітету, яка буде займатися організацією кваліфікаційних боксерських турнірів на Олімпійські ігри і безпосередньо самих боксерських змагань в Токіо.

До десятки почесних спортсменів-послів також увійшли: француженка Сара Урамун, від Азії китаєць Ху Цзяньгуань і індійська спортсменка Мері Ком, від Африки – нігерієць Лукмо Лаваль і марокканка Хадіжа ель-Марді, від Америки – кубинець Хуліо Сезар ла Круз і американка Мікаела Майер, від Океанії – новозеландець Девід Ньйока і австралійка Шеллі Уоттс.

Разом з Ломаченко Європу в робочій групі МОК представить француженка Сара Урамун, яка на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро завоювала срібло.

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Теги: Спорт Бокс Олімпіада-2020 Василь Ломаченко
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