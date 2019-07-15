Ломаченко придбав розкішний автомобіль у Києві: відео

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Український чемпіон світу за версіями WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко став володарем червоного спортивного автомобіля Lamborghini Huracan.

Відео з новим автомобілем Ломаченко опублікував на сторінці в Instagram.

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Трохи побитий автомобіль Lamborghini був куплений українським боксером на аукціоні в США.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда заказал американский пассат ,а пришла Lamborghini

Публикация от LomUs️ (@lomus_official)

Після покупки автомобіль був доставлений в Україну і переданий майстрам автосервісу. У машини була розбита права сторона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://car.ua

Публикация от Car.ua (@car.ua.official)

Через деякий час було опубліковано відео вже відремонтованого автомобіля.

Наразі український боксер готується до наступного бою, який має відбутися 31 серпня в Лондоні. Суперником буде британець Люк Кемпбелл.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко Авто Lamborghini
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