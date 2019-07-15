Ломаченко придбав розкішний автомобіль у Києві: відео
Український чемпіон світу за версіями WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко став володарем червоного спортивного автомобіля Lamborghini Huracan.
Відео з новим автомобілем Ломаченко опублікував на сторінці в Instagram.
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Трохи побитий автомобіль Lamborghini був куплений українським боксером на аукціоні в США.
Після покупки автомобіль був доставлений в Україну і переданий майстрам автосервісу. У машини була розбита права сторона.
Через деякий час було опубліковано відео вже відремонтованого автомобіля.
Наразі український боксер готується до наступного бою, який має відбутися 31 серпня в Лондоні. Суперником буде британець Люк Кемпбелл.
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