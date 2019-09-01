Ломаченко приміряв три чемпіонські пояси: яскраві фото

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / dailymail

Василь Ломаченко став п'ятим українцем в історії боксу, який заволодів чемпіонським поясом WBC. Окрім того, українець у своїй колекції має пояси WBO та WBA.

У ніч з 31-го серпня на 1-е вересня у поєдинку за всі три титули Василь переміг у Лондоні Люка Кемпбелла. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

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Окрім Василя, поясами WBC володіли Віталій Кличко (суперважка вага), Олександр Усик (важка вага), Олександр Гвоздик (перша важка вага) та Віктор Постол (перша напівсередня вага).


Фото: GETTY IMAGES

Василь після бою проти Кемпбелла заявив, що хоче битися за пояс IBF з Теофімо Лопесом. Якщо Ломаченко виграє титул IBF, то стане абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

В історії українського боксу абсолютним чемпіоном світу був тільки Олександр Усик.

 

 

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кемпбелл
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