Ломаченко прийняв важливе рішення у своїй кар’єрі

Чемпіон світу за версіями WBO, WBC і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко підписав нову угоду з промоутерською компанією Top Rank.

Новий контракт українця з Top Rank розрахований на чотири роки. Про це повідомив відомий боксерський інсайдер, журналіст Los Angeles Times і The Athletic Ланс Пугмайр.

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Наступний бій Василя відбудеться в наступному році за чотири чемпіонські пояси з переможцем пари Річард Коммі – Теофімо Лопес,

– розповів Пугмайр, відповідаючи на питання вболівальників.

Раніше український боксер неодноразово заявляв, що хоче стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, до статусу якого йому бракує титулу IBF. За останній Коммі і Лопес битимуться 14 грудня.

У серпні Ломаченко говорив, що задумається про завершення професійної кар'єри боксера протягом найближчих декількох років.

Свій останній поєдинок Василь Ломаченко провів 31 серпня в Лондоні. Ломаченко переміг Кемпбелла рішенням суддів. Українець захистив титули чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO, а також виграв вакантний титул WBC.