Ломаченко про критику: Люди стали забувати, що проти мене стоять топові боксери

184 Читать новость на русском
Василь Ломаченко – Люк Кемпбел
Василь Ломаченко – Люк Кемпбел / GETTY IMAGES

Василь Ломаченко поділився враженням про бій з британцем Люком Кемпбелом, який відбувся 31-го серпня. Українець здолав свого опонента рішенням суддів.

Ломаченко заявив, що повністю здоровий після поєдинку, в якому завоював чемпіонський пояс WBC. За словами українця, у порівнянні з минулими поєдинками він відбувся малою кров'ю.

Читайте також: Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: відео бою

Також Василь відповів на критику, що він не зумів впевнено перемогти Кемпбелла.

Кожен боксує так, як дозволяє суперник. Мені здається, люди трохи стали забувати, що проти мене стоять топові боксери й вони не просто так боксують за чемпіонський титул. Саме Кемпбел був олімпійським чемпіоном і став обов'язковим претендентом на титул. Плюс любителі боксу забувають про такі речі як антропометрія і вагова категорія. Потрібно звертати на них увагу й не так барвисто малювати собі картинку до бою.

Я читав багато висловлювань перед боєм, люди говорили, що це легка прогулянка й ще один пояс в скарбничку Ломаченка. Але я говорив до поєдинку, що легкого бою не буде. Це буде непросто, складно буде боксувати з людиною, який вищий за тебе, у нього довші руки, який володіє високим боксерським IQ і знає, що робити в ринзі,
– сказав Ломаченко.

Свій наступний бій Василь може провести проти Джорджа Камбососа-молодшого. Про це заявив промоутер Ломаченка, а потенційний суперник українця прийняв виклик.

blog_ava
Перший пішов: у Раді на гарячому спіймали кнопкодава – відео
сьогодні
6804
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кемпбелл
Джерело: LOMA Official TV
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Емоційний тренер європейської збірної шокував соцмережі своєю пресконференцією: відео
сьогодні 16:25 Емоційний тренер європейської збірної шокував соцмережі своєю пресконференцією: відео
586
Нігерійські футболісти в Україні: тест
9 вересня 16:13 Нігерійські футболісти в Україні: тест
590
ФК "Львів" офіційно отримав нового тренера
сьогодні 12:50 ФК "Львів" офіційно отримав нового тренера
187
Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
7 вересня 23:54 Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
3380
Рафаель Надаль переміг на US Open, обігравши у фіналі росіянина: відео
9 вересня 15:46 Рафаель Надаль переміг на US Open, обігравши у фіналі росіянина: відео
921
Новини
Більше новин
Залиште відгук