Ломаченко про критику: Люди стали забувати, що проти мене стоять топові боксери

Василь Ломаченко поділився враженням про бій з британцем Люком Кемпбелом, який відбувся 31-го серпня. Українець здолав свого опонента рішенням суддів.

Ломаченко заявив, що повністю здоровий після поєдинку, в якому завоював чемпіонський пояс WBC. За словами українця, у порівнянні з минулими поєдинками він відбувся малою кров'ю.

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Також Василь відповів на критику, що він не зумів впевнено перемогти Кемпбелла.

Кожен боксує так, як дозволяє суперник. Мені здається, люди трохи стали забувати, що проти мене стоять топові боксери й вони не просто так боксують за чемпіонський титул. Саме Кемпбел був олімпійським чемпіоном і став обов'язковим претендентом на титул. Плюс любителі боксу забувають про такі речі як антропометрія і вагова категорія. Потрібно звертати на них увагу й не так барвисто малювати собі картинку до бою.



Я читав багато висловлювань перед боєм, люди говорили, що це легка прогулянка й ще один пояс в скарбничку Ломаченка. Але я говорив до поєдинку, що легкого бою не буде. Це буде непросто, складно буде боксувати з людиною, який вищий за тебе, у нього довші руки, який володіє високим боксерським IQ і знає, що робити в ринзі,

– сказав Ломаченко.

Свій наступний бій Василь може провести проти Джорджа Камбососа-молодшого. Про це заявив промоутер Ломаченка, а потенційний суперник українця прийняв виклик.