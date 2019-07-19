Ломаченко продемонстрував вміння керувати машиною на треку для дрифту: відео

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) нагадав уболівальникам про свою любов до машин і небезпечного водіння.

Українець виїхав на спеціальний трек для дрифту і почав майстерно палити гуму. Відповідне відео з'явилося на Instagram-сторінці lomus_official.

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Нещодавно Спорт 24 писав, що Василь Ломаченко став володарем червоного спортивного автомобіля Lamborghini Huracan.

Трохи побитий автомобіль Lamborghini був куплений українським боксером на аукціоні в США.

Наразі український боксер готується до наступного бою, який має відбутися 31 серпня в Лондоні. Суперником буде британець Люк Кемпбелл.