Ломаченко проведе бій за титул WBC: стало відомо коли

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / irishtimes.com

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко зможе отримати шанс завоювати титул WBC уже у вересні цього року.

Менеджер Ломаченка Егіс Клімас розповів про ймовірний бій з Люком Кемпбеллом, який призначений офіційним претендентом на бій за пояс WBC в легкій вазі.

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Таку можливість Кемплбелл, який вже встиг кинути виклик Ломаченку, отримав, оскільки Майкі Гарсія заявив, що відмовляється від титулу.

Принаймні, ми розглянемо можливість поєдинку Ломаченко – Кемпбелл у вересні. Це дуже хороша можливість. У Великобританії цей бій був би величезним. Кемпбелл дуже добре відомий там. Ломаченко був на поєдинку Усик – Белью в Англії, всі фанати сходили розуму від Василя. Вони люблять його. WBC розгляне можливість провести бій за титул в легкій вазі між Кемпбеллом і претендентом,
– цитує Клімаса Los Angeles Times.

Наразі свій останній бій Ломаченко провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця Ентоні КроллуУ бою проти Кролли українець травмував руку. Спочатку була підозра на перелом, але згодом виявилося, що це лише вивих.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Василь Ломаченко
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