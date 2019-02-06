Ломаченко проведе титульний бій: названо наступного суперника українця

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко в наступному бою може завоювати пояс IBF. У квітні Василь зустрінеться з ганським чемпіоном Річардом Коммі.

Бій відбудеться 12 квітня в Staples Center в Лос-Анджелесі, повідомляє ESPN.

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Торги по бою Ломаченко проти британця Ентоні Кролли були перенесені з 6 на 13 лютого, що збільшує можливість проведення бою з Коммі.

Коммі завоював титул IBF 2-го лютого, нокаутувавши росіянина Ісу Чанієва.

Промоутер Ломаченка Боб Арум поділився думкою про ймовірного суперника українця – Річарда Коммі.

Цей хлопець може створити серйозні проблеми Ломаченку. Це великий хлопець, у нього сильні удари. Василь прийме цей виклик. Він хоче битися з тими, хто може зробити боляче,

– сказав Арум.

Водночас тренер новоспеченого чемпіона світу за версією IBF Андре Розьє стурбований, що його підопічного можуть змусити вийти в ринг з травмою. Якщо ганець не залікує травму, то бій, швидше за все, не відбудеться.

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