Ломаченко проведе титульний бій: названо наступного суперника українця

234 Читать новость на русском
Ломаченко проведе титульний бій
Ломаченко проведе титульний бій / GETTY IMAGES

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко в наступному бою може завоювати пояс IBF. У квітні Василь зустрінеться з ганським чемпіоном Річардом Коммі.

Бій відбудеться 12 квітня в Staples Center в Лос-Анджелесі, повідомляє ESPN.

Читайте також: Американець, який хоче бою з Ломаченком, страшними ударами нокаутував суперника: фото та відео

Торги по бою Ломаченко проти британця Ентоні Кролли були перенесені з 6 на 13 лютого, що збільшує можливість проведення бою з Коммі.

Коммі завоював титул IBF 2-го лютого, нокаутувавши росіянина Ісу Чанієва.

Промоутер Ломаченка Боб Арум поділився думкою про ймовірного суперника українця – Річарда Коммі.

Цей хлопець може створити серйозні проблеми Ломаченку. Це великий хлопець, у нього сильні удари. Василь прийме цей виклик. Він хоче битися з тими, хто може зробити боляче,
– сказав Арум.

Водночас тренер новоспеченого чемпіона світу за версією IBF Андре Розьє стурбований, що його підопічного можуть змусити вийти в ринг з травмою. Якщо ганець не залікує травму, то бій, швидше за все, не відбудеться.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Російські військові кораблі знову стріляють у Чорному морі
сьогодні
3886
Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Лейкерс" обміняли українця Святослава Михайлюка в інший клуб НБА
сьогодні 09:13 "Лейкерс" обміняли українця Святослава Михайлюка в інший клуб НБА
189
Кріштіану Роналду – 34: голи знаменитого форварда у ворота українських клубів
5 лютого 14:00 Кріштіану Роналду – 34: голи знаменитого форварда у ворота українських клубів
648
Жозе Моурінью кумедно впав під час хокейного матчу в Росії: курйозне відео
4 лютого 19:38 Жозе Моурінью кумедно впав під час хокейного матчу в Росії: курйозне відео
1694
Пошуки Еміліано Сала: що трапилося та останні новини трагедії
4 лютого 12:21 Пошуки Еміліано Сала: що трапилося та останні новини трагедії
7775
Хто така Даяна Ястремська: історія 18-річної зірки українського тенісу
3 лютого 16:45 Хто така Даяна Ястремська: історія 18-річної зірки українського тенісу
Ігор Саджениця 3029
Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України
29 січня 10:13 Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України
Ігор Саджениця 1429
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук