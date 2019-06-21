Ломаченко провів тренування в стилі МакГрегора: відео

Чемпіон світу WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) в Таїланді провів тренування по муай-тай.

Відео з тренувань Ломаченко розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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В середині квітня Василь Ломаченко захистив титули чемпіона світу за версіями WBA Super і WBO в поєдинку з Ентоні Кроллою (34-7-3). У цьому бою українець отримав травму руки і вибув з ладу на кілька місяців.

Спорт 24 писав, що Василь Ломаченко досі не домовився про бій з британцем Люком Кемпбеллом. Боксери повинні провести об'єднавчий поєдинок, в якому на кону стоятиме й титул WBC.

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