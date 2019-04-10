Ломаченко провів відкрите тренування напередодні бою з Кроллою: яскраві фото та відео

Український боксер Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) провів відкрите тренування в Українському культурному центрі в Лос-Анджелесі.

Чемпіон WBA і WBO в легкій вазі готується захищати свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО).

А ви знали, що Ломаченко готує гучну несподіванку на бій з Кроллою?

Відкрите тренування Васил Ломаченка перед боєм з Ентоні Кроллою: дивіться відео

Уже в п'ятницю, 12 квітня, боксери зустрінуться у США на Staples Center та визначать сильнішого. Обидва завершили підготовку до бою.

У ЗМІ з'явилася інформація про гонорар українського боксера. За бій проти британця Ентоні Кролли чемпіон світу отримає 2,2 мільйона доларів. Водночас Ентоні Кролла заробить мільйон доларів.

Останній бій Ломаченко провів 9-го грудня проти Хосе Педраси й перемігодноголосним рішенням суддів. Кролла у листопаді побив індонезійця Дауда Йордана.

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