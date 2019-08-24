Ломаченко провів заключне тренування перед боєм з Кемпбеллом: ефектне відео

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) завершив тренувальний табір.

У найближчі дні Василь відправиться в Лондон, де 31 серпня на арені О2 він зустрінеться з Люком Кемпбеллом (20-2, 18 КО).

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За тиждень до поєдинку Василь провів останнє тренування. Відповідним відео поділилася команда українця.

На кону поєдинку Ломаченко – Кемпбелл стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі. Перші два належать Ломаченку, а титул WBC в легкій вазі є вакантним після того як від нього відмовився Майкі Гарсія.

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Теги: Новини Спорту Спорт Ломаченко – Кемпбелл Василь Ломаченко Бокс
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