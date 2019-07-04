Ломаченко рекламує ювелірні вироби від російського виробника: відео

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко

Василь Ломаченко опублікував у себе в Instagram рекламу ювелірних виробів – хрестиків. Виробляє їх російська майстерня "Крестик Резной".

На самому відео Ломаченко рекламує хрестик, який виконаний з золота. Лише сам хрестик із золота коштує 26,7 тисячі гривень (65 тисяч рублів). При цьому шнурок до нього треба купувати окремо – ще 16,8 тисячі гривень (41 тисяча рублів). На руці в Ломаченка також браслет від цієї компанії, який теж коштує 26,7 тисячі гривень.

Сама майстерня "Крестик Резной" розміщена у російському місті Кострома.

До слова: Ломаченко отримає рекордний гонорар за бій проти Кемпбелла

За самою сторінкою майстерні в Instagram, окрім Ломаченка, слідкує й Олександр Усик.

Варто нагадати, що Ломаченко вже має один рекламний контракт. Він став обличчям Philipp Plein. А його халат зі шкіри крокодила на бій проти Кролли коштував 300 тисяч доларів.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 канал
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