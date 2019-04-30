Ломаченко розкрив деталі жахливої травми: Я зрозумів, що більше не зможу вдарити цією рукою

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / boxingscene.com

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко розповів про свою травму, отриману в бою проти британця Ентоні Кролли.

У бою проти Кролли українець травмував руку. Спочатку була підозра на перелом. Але згодом виявилося, що це лише вивих.

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Я не знаю, що сталося, але проблема з рукою виникла після завершального удару боковим, коли Кролла впав. У той момент я відчув, що якщо він зараз встане, то мені доведеться закінчувати бій однією рукою. Я зрозумів, що більше не зможу вдарити цією рукою.

Чому і як це сталося – я не знаю. Тейпіровка, як завжди, була якісною і щільною. Я зараз поміняв рукавички – одягнув Venum. Ліва рука була затиснута добре, права – мені здалося, що я не до кінця її стиснув, коли бив. Через це у мене кістка провалилася вниз. Вийшов своєрідний вивих. Після бою ми прийняли рішення, що поїдемо на фабрику Venum, і будемо підбирати й робити рукавички прямо мені під руки,
– сказав Ломаченко.

Василь Ломаченко бій проти Кролли провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британцяМенеджер Ломаченка Егіс Клімас вважає, що Василь у вересні битиметься за пояс WBC й можливим суперником може бути Люк Кемпбелл. Британець вже встиг кинути виклик Ломаченку.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кролла
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