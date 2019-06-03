Ломаченко розпочав підготовку до дебютного поєдинку в Англії: мотивуюче відео

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу за версіями WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) розпочав підготовку до бою проти британського боксера Люка Кемпбелла (20-2, 16 КО).

Василь Ломаченко на своєму YouTube-каналі записав відеозвернення, в якому оголосив про повернення на ринг.

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Поєднок повинен відбутися 31 серпня в рідному місті для опонента Ломаченка – Халле. На кону буде стояти титул WBC.

У США поєдинок буде транслюватися на ESPN, а транслятора в Британії буде визначати Едді Хірн, який зазвичай співпрацює зі Sky Sports.

Поборотися за титул WBC боксери отримали, оскільки Майкі Гарсія заявив, що відмовляється від титулу.

Василь Ломаченко тривалий час відновлювався після травми, де українець зламав руку. Наразі свій останній бій Ломаченко провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця Ентоні Кроллу.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Ломаченко-Кемпбелл Василь Ломаченко
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