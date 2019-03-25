Ломаченко розповів, чому не відбудеться його поєдинок з Майкі Гарсією

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко не надто вірить у те, що йому вдасться провести поєдинок проти Майкі Гарсії. Останній є володарем поясу за версією WBC у легкій вазі.

Причиною є те, що Майкі Гарсія свій останній поєдинок провів у першій напівсередній вазі проти Еррола Спенса. Там він поступився рішенням суддів. Таким чином Спенс захистив титул чемпіона світу за версією IBF та виграв вакантний титул чемпіона за версією WBC Diamond в напівсередній вазі.

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Однак сам Василь Ломаченко поки не має наміру підніматися у напівсередню вагу заради бою з Майкі Гарсія.

"Він повинен просто спуститися в легку вагу. Це все. Піднятися в першу напівсередню вагу для мене – це занадто. Я не хочу цього робити. А в легкій вазі я готовий провести з ним бій. Але я не думаю, що це станеться. Він не зможе спуститися. Він цього не хоче", – розповів Василь Ломаченко в коментарі Fight Hub.

12 квітня Ломаченко проведе захист чемпіонських титулів WBA та WBO у легкій вазі проти Ентоні Кролли, який є обов'язковим претендентом. 32-літній британський боксер у професійній кар'єрі виграв 34 бої (13 з них – нокаутом) та шість програв. Ще три поєдинки завершилися у нічию.

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Букмекери розпочали приймати ставки на бій Ломаченка з Кроллою. Василь є фаворитом у цьому бою.