Ломаченко розповів, з яким боксером хоче найбільше провести бій

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу за версіями WBA і WBО в легкій вазі Василь Ломаченко розповів, з ким би провів бій, якби міг змінити вагу.

Василь Ломаченко заявив, що якби йому вдалося змінити вагу, то безумовно він хотів би провести бій проти непереможеного Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО).

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Я проти Мейвезера в його найкращі часи? Ніхто не знає, це все лише слова. Я можу сказати, що виграю, а потім ви запитаєте в нього і він скаже, що перемога залишиться за ним. Але ніхто не знає. Ми не можемо повернутися в минуле і дізнатися це.

Що дозволяє мені вірити в свою перемогу в будь-якому поєдинку? Я багато тренуюся, але мій секрет – мій батько,
– сказав Василь.


В останній раз Ломаченко бився проти британця Ентоні Кролли, тільки в квітні бій пройшов в Лос-Анджелесі, а не на території суперника. Кроллу Василь переміг нокаутом в четвертому раунді.

Наступний поєдинок Василь Ломаченко проведе 31 серпня проти Люка Кемпбелла. Бій Ломаченко – Кемпбелл офіційно відбудеться 31 серпня в Лондоні. Поєдинок прийме The O2 Arena.

Люк Кемпбелл та Василь Ломаченко прокоментували майбутній двобій. Кемпбелл заявив, що це буде найважча битва у його житті, але він впевнений у своїй перемозі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко
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