Ломаченко сказав своїм суперникам, за якої умови битиметься з ними

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко розповів, з ким хоче битися в майбутньому та, хто може претендувати на бій з ним.

За словами Василя, найбільш оптимальним суперником на цей момент є Ентоні Кролла, з яким українець зустрінеться 12 квітня.

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"Я б хотів битися з кращими з кращих. Але зараз найкращий вибір – це Кролла. Він – обов'язковий претендент (за версією WBA, – Спорт24) і хотів провести зі мною поєдинок. Тому я і прийняв бій", – цитує Василя Boxing News 24.

Окрім того Василь прокоментував можливість бою з Теофімо Лопесом, який неодноразово робив гучні заявив про українця. За словами Ломаченка, він вийде в ринг проти Теофімо, якщо той матиме чемпіонський пояс.

"Я готовий битися з ким завгодно. Зараз мені потрібні титули. Якщо у тебе є титул, і ти готовий ним ризикнути, то я обов'язково з тобою зустрінуся", – зазначив українець.

Букмекери розпочали прийом ставок на бій Ломаченка з Кроллою. Василь є фаворитом у цьому бою. При цьому майже абсолютним.

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