Ломаченко став хокеїстом: яскраві фото боксера на льоду

Чемпіон світу за трьома версіями (WBC, WBA, WBO) Василь Ломаченко спробував свої сили в хокеї. Василь поділився емоціями від гри.

У своєму інстаграмі Ломаченко опублікував декілька світлин, де він разом з друзями грає в хокей.

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Не обов'язково бути професіоналом у кожному виді спорту, щоб отримувати від нього задоволення. Чемпіон світу з боксу може себе проявити в командній грі зі своїми друзями. Не бійтеся кидати виклик самому собі – все вийде,

– написав Ломаченко.



Усі фото з інстаграму Василя Ломаченка