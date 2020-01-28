Ломаченко став хокеїстом: яскраві фото боксера на льоду
Чемпіон світу за трьома версіями (WBC, WBA, WBO) Василь Ломаченко спробував свої сили в хокеї. Василь поділився емоціями від гри.
У своєму інстаграмі Ломаченко опублікував декілька світлин, де він разом з друзями грає в хокей.
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Не обов'язково бути професіоналом у кожному виді спорту, щоб отримувати від нього задоволення. Чемпіон світу з боксу може себе проявити в командній грі зі своїми друзями. Не бійтеся кидати виклик самому собі – все вийде,
– написав Ломаченко.
Усі фото з інстаграму Василя Ломаченка
- Очікується, що наступний бій Василь Ломаченко проведе з чемпіоном світу за версією IBF Теофімо Лопесом.
- Зустріч боксерів, на кону якої стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, повинна відбутися у квітні-травні 2020 року.
- Наразі не відомо, де відбудеться бій. Лопес висловлює бажання зустрітися з Ломаченком на "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.
- Ломаченко востаннє виходив у ринг ще 31 серпня 2019 року. У Лондоні українець рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.
- Теофімо Лопес 15 грудня легко переміг чемпіона світу за версією IBF Річарда Коммі. Теофімо нокаутував суперника вже в другому раунді.
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