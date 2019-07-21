Ломаченко та Кемпбелл вперше зустрілися поглядами у ринзі: фото та відео

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Ломаченко – Кемпбелл дуель поглядів
Ломаченко – Кемпбелл дуель поглядів / twitter.com/matchroomboxing

Чемпіон світу WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) провів дуель поглядів з Люком Кемпбеллом (20-2, 18 КО).

Дуель відбулася в рингу арени O2 в Лондоні перед боєм Ділліана Уайта і Оскара Ріваса. Там же пройде і бій українця.

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Також перед боєм Уайта та Ріваса Олександр Усик зустрівся зі своїм останнім суперником Тоні Белью.

В останній раз Ломаченко бився проти британця Ентоні Кролли, тільки в квітні бій пройшов в Лос-Анджелесі, а не на території суперника. Кроллу Василь переміг нокаутом в четвертому раунді.

Бій Ломаченко – Кемпбелл офіційно відбудеться 31 серпня в Лондоні. Поєдинок прийме The O2 Arena.

Люк Кемпбелл та Василь Ломаченко прокоментували майбутній двобій. Кемпбелл заявив, що це буде найважча битва у його житті, але він впевнений у своїй перемозі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кемпбелл
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