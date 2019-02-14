Ломаченко та Кролла вкотре не змогли домовитися про бій

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) знову перенесла промоутерські торги по поєдинку між британським претендентом Ентоні Кроллою (34-6-3, 13 КО) і чемпіоном світу за версією WBA і WBO в легкій вазі Василем Ломаченко (12-1, 9 КО).

Спочатку WBA повинна була провести торги в січні, потім перенесли їх на 6 лютого, а незабаром і зовсім відклали на 13 лютого.

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Але, на жаль, до цього часу ніякої ясності немає і торги, які вже повинні були відбутися, перенесені на наступний тиждень.

Другий тиждень поспіль торги по бою між чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василем Ломаченко та обов'язковим претендентом Ентоні Кроллою перенесені. У Василя є як мінімум ще один тиждень, щоб узгодити деталі наступного бою,

– йдеться в повідомленні.

Наступний бій українського спортсмена запланований на 12 квітня в Лос-Анджелесі, США, але все може змінитися, якщо торги по протистоянню з Кроллою таки відбудуться. Справа в тому, що сторону Ентоні представляє британський промоутер Едді Хірн, який раніше заявив про готовність будь-якими шляхами перемогти в торгах і організувати цей поєдинок на території Великобританії.

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Ще одним претендентом на бій з українцем був володар титулу IBF Річард Коммі (28-2, 25 КО). Але в своєму останньому поєдинку ганець отримав травму і на відновлення йому буде потрібно мінімум шість тижнів, що не дозволило йому зустрітися з Василем.

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