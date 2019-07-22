Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео

Зіркові українські боксери Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) і Олександр Усик (16-0, 12 КО) придумали новий вид спорту.

Промоутер компанії К2 Олександр Красюк в своєму Instagram поділився відео, де футбольні фрістайлери разом з Усиком і Ломаченко придумали новий вид спорту, схрестивши бокс і футбол.

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Спорт 24 писав, що Василь Ломаченко провів дуель поглядів з Люком Кемпбеллом (20-2, 18 КО). Дуель відбулася в рингу арени O2 в Лондоні перед боєм Ділліана Уайта і Оскара Ріваса. Там же пройде і бій українця.

Також перед боєм Уайта та Ріваса Олександр Усик зустрівся зі своїм останнім суперником Тоні Белью.