Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео

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Олександр Усик та Василь Ломаченко
Олександр Усик та Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Зіркові українські боксери Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) і Олександр Усик (16-0, 12 КО) придумали новий вид спорту.

Промоутер компанії К2 Олександр Красюк в своєму Instagram поділився відео, де футбольні фрістайлери разом з Усиком і Ломаченко придумали новий вид спорту, схрестивши бокс і футбол.

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Спорт 24 писав, що Василь Ломаченко провів дуель поглядів з Люком Кемпбеллом (20-2, 18 КО). Дуель відбулася в рингу арени O2 в Лондоні перед боєм Ділліана Уайта і Оскара Ріваса. Там же пройде і бій українця.

Також перед боєм Уайта та Ріваса Олександр Усик зустрівся зі своїм останнім суперником Тоні Белью.

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Теги: Спорт Футбол Бокс Василь Ломаченко Олександр Усик
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