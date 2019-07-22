Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
Зіркові українські боксери Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) і Олександр Усик (16-0, 12 КО) придумали новий вид спорту.
Промоутер компанії К2 Олександр Красюк в своєму Instagram поділився відео, де футбольні фрістайлери разом з Усиком і Ломаченко придумали новий вид спорту, схрестивши бокс і футбол.
Талановитий у всьому: Ломаченко продемонстрував вміння керувати машиною на треку для дрифту: відео
Спорт 24 писав, що Василь Ломаченко провів дуель поглядів з Люком Кемпбеллом (20-2, 18 КО). Дуель відбулася в рингу арени O2 в Лондоні перед боєм Ділліана Уайта і Оскара Ріваса. Там же пройде і бій українця.
Також перед боєм Уайта та Ріваса Олександр Усик зустрівся зі своїм останнім суперником Тоні Белью.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі