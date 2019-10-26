Ломаченко: Тепер ми зможемо організувати багато цікавих поєдинків

Василь Ломаченко прокоментував отримання статусу "франчайзингового" чемпіона за версією WBC. Василь сподівається, що статус допоможе організувати йому топ-поєдинки.

Василь зізнався, що з дитинства мріяв стати чемпіоном за версією WBC, тому статус "франчайзингового" чемпіона для нього особливий.

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Це дуже особливий момент для мене. Коли я був дитиною, то завжди мріяв про чемпіонство, про титул. Звісно, що про зелений титул (пояс WBC зеленого кольору, – Спорт24). Зараз у мене два зелені титули. Звісно, це дуже особливий момент для мене,

– розповів українець, повідомляє vRINGe.

Також Василь висловив сподівання, що новий статус допоможе в організації поєдинків з найсильнішими боксерами.

Я завжди говорю про бокс як про спорт. Я завжди хочу битися з найкращими боксерами. Але, як ми знаємо, для промоутера організувати це не так просто. Зараз я думаю і вірю, що ми зможемо організувати багато цікавих поєдинків,

– зазначив українець

Ломаченко назвав нагороди, які він отримав під час конгресу WBC, знаком про те, що він робить все правильно. "Це значить те, що я роблю добре, правильно. Це правильний шлях. Звісно, що я хочу сказати дуже дякую моїй команді, моєму менеджеру, тренеру, батьку та всім людям, які допомагали мені", – заявив Василь.

Коли Ломаченко став "франчайзинговим" чемпіоном? 24 жовтня Ломаченко став "франчайзинговим" чемпіоном за версією WBC у легкій вазі. Українець став першим українцем та тільки другим боксером, якого WBC наділила цим статусом. Першому статус було надано мексиканцю Саулю Альваресу.

Що таке "франчайзинговий чемпіон"?

Це позначення бійця за специфічним критерієм – легендарного чемпіона декількох вагових категорій. Франшиза – це позначення, яке не підлягає передачі. Якщо інший боксер переможе "франчайзингового чемпіона", то він не стане ним.

"Франчайзинговим чемпіоном" може стати елітний боєць, який відіграє важливу роль у боксі. Цей статус надає боксерська рада WBC. У кожному поєдинку боксер представляє організацію.

Після закінчення кар'єри "франчайзинговий" чемпіон стає "почесним" чемпіоном WBC. Також рада буде погоджувати кожного опонента такого боксера з його промоутером.