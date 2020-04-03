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Ломаченко у топ-5 найкращих боксерів: майбутній суперник українця

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Теофімо Лопес / twitter.com/teofimolopez

Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес розповів, кого вважає найкращими боксерами світу. У його рейтингу є його наступний суперник українець Василь Ломаченко.

Лопес назвав свій топ-5 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

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За словами Теофімо Лопеса, у рейтинг найкращих боксерів входять Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Іноуе Наоя, Тайсон Ф'юрі та Василь Ломаченко.

Нещодавно у коментарі промоутерській компанії Top Rank, яка організовує бій Лопеса з Ломаченком, американець заявив, що хоче "надерти зад" Василю.

Боксери мають зустрітися 30 травня у Нью-Йорку. Та на заваді проведенню поєдинку стала пандемія коронавірусу. Поки бій офіційно не перенесли. Лопес припустив, що бій з Ломаченком відбудеться восени або взимку.

Що цікаво, нещодавно Лопес звинуватив Ломаченка у зриві їх поєдинку. Українець через невизначеність долі двобою повернувся в Україну, де підтримує форму.

Додамо, що американець Девід Хейні кинув виклик Ломаченку, українець прийняв та готовий до поєдинку.  Боксери на карантині зіткнулися у віртуальній перепалці та домовились про бій. Промоутер американця готовий все організувати.

Досягнення Василя Ломаченка

  • На літніх Олімпійських іграх у Пекіні у 2008 році став першим, перемігши у фіналі представника Франції з рахунком 9:1. Міжнародна боксерська асоціація АІВА визнала Ломаченка найтехнічнішим боксером Олімпіади-2008 року та вручила йому Кубок Вела Баркера.
  • На Олімпіаді-2012, яка відбувалась у Лондоні знову став чемпіоном. У фіналі переміг Хан Сун Чула з південної Кореї.
  • Протягом 2012-2013 років був у складі боксерської команди "Українські отамани", що виступала в аматорській лізі World Series of Boxing. У складі команди Василь Ломаченко не зазнав жодної поразки.
  • У другому бою професійної кар'єри Василь Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. У 2014 році на рингу українець зійшовся з Орландо Салідо (Мексика). Суперник вів "брудний" бій, завдаючи удари по печінці та нирках. За увесь поєдинок Салідо наніс близько 40 ударів нижче пояса, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.
  • Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Василь Ломаченко Новини Спорту Спорт Бокс
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