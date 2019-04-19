Ломаченко в майбутньому може провести бій проти українського боксера

Промоутер компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк розповів, як український боксер Денис Берінчик буде виводитися на бій за звання чемпіона світу в легкій вазі.

Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик проведе наступний бій 20 квітня в Києві. Його суперником стане досвідчений японець Ніхіто Аракава. Поєдинок з японцем буде ще одним кроком Берінчика до чемпіонського бою.

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Що очікує Берінчика далі? Якщо він виступить успішно, пройде суперника, то переміститься ближче до вершини рейтингу. Якщо ще один захист проведе проти рейтингового боксера з топ-15, то ми будемо виходити на позицію обов'язкового претендента. Також будемо завойовувати право битися з чемпіоном.

Кожен боксер, який працює з нами отримає свій шанс стати чемпіоном світу. Чи скористається він ним – залежить від нього. Але цей шанс ми обов'язково надамо. Якщо Берінчик стане претендентом на пояс Василя Ломаченка, то це його також буде мотивувати. Кінцева мета будь-якого спортсмена – стати чемпіоном світу. Заради цієї мети боксер проводить більшу частину свого життя в тренувальному залі,

– сказав Красюк.

Наразі свій останній бій Ломаченко провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця Ентоні Кроллу . Наступний поєдинок Ломаченка відбудеться не швидше вересня 2019 року. У бою проти Кролли українець травмував руку . Спочатку була підозра на перелом. Але згодом виявилося, що це лише вивих .

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