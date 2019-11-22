Ломаченко відновив тренування та скоро розпочне підготовку до наступного бою: фото
Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO, українець Василь Ломаченко (14-1-0, 10 KO) знову приступив до тренувань.
Василь опублікував в Instagram пост з фотографією із залу і підписом: "Повернуся до цього найближчим часом".
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Зазначимо, що ім'я наступного суперника українця поки невідомо.
Свій попередній поєдинок Ломаченко провів 31 серпня проти британця Люка Кемпбелла (20-3, 12 КО), перемігши одноголосним рішенням суддів.
Спорт 24 писав, що чемпіон світу WBC Девін Хейні (24-0, 15 КО) висловив бажання битися з Ломаченком. Підставою послужила успішний захист пояса в бою з домініканцем Альфредо Сантьяго.
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