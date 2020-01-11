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Ломаченко відповів на критику через російський спецназ: Суть була зовсім не в триколорі

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Василь Ломаченко / boxingscene.com

Український боксер Василь Ломаченко записав відеозвернення до вболівальників. Причиною став скандал довкола боксера через публікацію відео з російським спецназом.

Як відомо, на офіційній сторінці Василя Ломаченка в інстаграмі було опубліковано відео на релігійну та військову тематику.

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Відео опубліковано в чорно-білих тонах. Водночас ролик раніше був опублікований у кольорі. Таким чином, стало помітно російський прапор на формі військових.

Публікації відео викликала негативну реакцію вболівальників. На захист Василя став тренер Олександра Усика Сергій Лапін.

Ломаченко 11 січня відповів на критику віршем, відео якого опублікував у своїх соцмережах.

Вірш подається мовою оригіналу

Как много тех, кто хочет враз распять,

Вас здесь с запасом даже отложили.

Но от Христа не повернули вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: "Осанна",

Но а сейчас как с привязи быки

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один

Так как и тут в горячке что-то накопают

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Василь Ломаченко Новини Спорту Бокс Спорт
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