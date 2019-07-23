Ломаченко відреагував на смерть російського боксера Дадашева: фото

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Василь Ломаченко та Максим Дадашев
Василь Ломаченко та Максим Дадашев / Фото з відкритих джерел

Український боксер Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) висловив співчуття у зв'язку із загибелю росіянина Максима Дадашева .

Російський боксер Максим Дадашев помер в США в результаті травм, отриманих під час бою, що відбувся в ніч на 20 липня.

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Велика втрата для родини і близьких! Я спарингував з Максом не один раз, у нього серце лева! Таким його я буду пам'ятати завжди! Більше не можу підібрати слів... Моі співчуття близьким,
– написав Ломаченко

До слова, Ломаченко постійно відвідував бої росіянина. Двічі вони навіть билися в рамках одного вечора боксу. Ломаченко тоді бився проти Мігеля Марріагі і Ніколаса Уолтерса. Дадашев виступав в андеркарді і перемагав Хосе Маруффо і Ефрайна Крузо.

Нагадаємо, в 11-у раунді в бою між пуерториканцем Сабріелем Матіасом та Максимом Дадашевим за звання обов'язкового претендента на пояс IBF в суперлегкій вазі, росіянин пропустив потужний удар зліва, але з труднощами встояв на ногах. Матіас пішов добивати суперника, але нокаутувати не зумів, адже кут росіянина зупинив поєдинок. Дадашев намагався покинути ринг за допомогою декількох членів команди. Потім боксера почало рвати й парамедики на ношах доставили його у "швидку".

У вівторок, 23 липня, Максим Дадашев помер. За повідомленням ТАСС, у боксера не витримало серце.

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Теги: Новини Спорту Василь Ломаченко Спорт Бокс
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