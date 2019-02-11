Ломаченко відвідав тиждень моди в Нью-Йорку і зустрівся з легендарними селебрітіс: фото

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 10 КО) 10 лютого прилетів в Лос-Анджелес на підготовку до майбутнього бою, який пройде 13 квітня.

Напередодні старту тренувального табору українець разом з менеджером Егісом Клімасом прилетіли в Нью-Йорк, на місцевий тиждень моди, який проходить з 8-го по 16 лютого. Запросив їх туди зірковий німецький дизайнер Філіп Плейн.

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@philippplein @billionaireinternational I’m excited

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Ще одним гостем модельєра став голлівудський актор Міккі Рурк. Цікаво, що сам Рурк також був професійним боксером.


Василь Ломаченко разом з Міккі Рурком

Цікаво, що особистим асистентом зіркового актора працює українець Дмитро Корнійчук.

Спорт 24 писав, що наразі суперник Василя Ломаченка залишається не визначеним: ганець Річард Коммі травмувався. Альтернативним варіантом для українця вважається поєдинок з британцем Ентоні Кроллою. Торги по цьому бою відбудуться 13 лютого.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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