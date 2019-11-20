Ломаченко вщент розкритикував нового чемпіона світу за версією WBC

Василь Ломаченко поділився своєю думкою про чемпіона світу за версією WBC Девіна Хейні. Хейні часто висловлюється про Ломаченка. Однак кожна наступна заява американця суперечить попередній. Девін то називає Ломаченка легендою, то говорить, що українець ніхто. Також Хейні говорив, що Ломаченко навмисно уникає з ним бою.

Водночас український чемпіон заявив, що Хейні отримав пояс WBC тільки тому, що він його звільнив, ставши франчайзинговим чемпіоном.

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Коли Ломаченко став франчайзинговим чемпіоном? Українець став франчайзинговим чемпіоном за версією WBC у легкій вазі 24 жовтня. Франчайзинговий чемпіон – це позначення бійця за специфічним критерієм – легендарного чемпіона декількох вагових категорій.

Після цього Девін Хейні заволодів титулом чемпіона світу за версією WBC, хоча навіть не бився за пояс.

9 листопада Хейні успішно провів перший захист титулу. Він переміг домініканця Альфредо Сантьяго Альвареса рішенням суддів.

Хто такий Хейні, і кого він переміг? Як він завоював титул? Якщо ми боксували за титули з чемпіонами або з офіційними претендентами, то він отримав пояс тільки тому, що я його звільнив і йому його дали. І після цього кричати, що ти чогось там досяг, або що ти такий сильний, що я його уникаю?



Не питання. Я говорив відкрито, що я готовий битися з ким завгодно, коли завгодно і де завгодно. Мені однаково. Тут вже питання в бізнесі. Бокс – це професійний спорт, де спортсмени й промоутери заробляють гроші,

– сказав Ломаченко ютуб-каналу LOMA Official TV.

Титул WBC, яким тепер володіє Хейні, Ломаченко здобув 31 серпня. У Лондоні українець переміг Люка Кемпбелла.

Останній залишився незадоволеним, що титул перейшов до Хейні.