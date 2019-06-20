Ломаченко втратить шанс заробити рекордний гонорар через перенесення бою за титул WBC

Василь Ломаченко та британець Люк Кемпбелл не змогли домовитися про місце бою. Доля об'єднавчого поєдинку може вирішитися на торгах Всесвітньої боксерської ради (WBC), які повинні пройти 21-го червня.

Спершу планувалося, що поєдинок відбудеться в Лондоні 31 серпня на 20-тисячній арені О2. Але переговори не завершилися домовленістю.

Читайте також: Поки не вдасться організувати бій з Ломаченком, – Берінчик

Нам не вдалося домовитися з фінансових питань з компанією Top Rank, яка представляє інтереси українця. На п'ятницю призначено торги. Бій, скоріш за все, відбудеться в США,

– зазначив промоутер Кемпбелла Едді Хірн.

Раніше британський промоутер Едді Хірн висловив незадоволення тим, що за пояс отримав шанс битися саме Ломаченко. Василь не був офіційним претендентом на титул, але WBC пішла назустріч українцю та призначила бій.

Водночас український ресурс Sport Arena інформує, що українець втратить мільйон доларів через перенесення поєдинку з Британії у США. За бій в Лондоні українець заробив би 4 мільйони доларів.

Це був би рекордний гонорар в його професійній боксерській кар'єрі. Якщо поєдинок пройде в США, гонорар Ломаченко складе близько 3 мільйонів доларів.

Пояс чемпіона світу за версією WBC став вакантним, оскільки Майкі Гарсія заявив, що відмовляється від нього.

Хто такий Люк Кемпбелл?31-річний британський боксер, Олімпійський чемпіон 2012 року. На професійному ринзі провів 22 бої, 16 виграв та двічі програв. Його зріст 175 см, а розмах рук – 180 см. Останні три бої виграв, зокрема, 15-го березня переміг мексиканця Адріана Янга.