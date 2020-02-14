Ломаченко взяв участь у небезпечних автоперегонах: відео

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко взяв участь в автоперегонах в Одесі.

На інстаграм-сторінці lomus_official з'явився ролик, в якому ймовірно 31-річний боксер перебуває в одному з автомобілів.

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"Дрифт Ломаченка. Вгадай, в якій машині", – йдеться у дописі під відео.

Чи був Ломаченко за кермом, чи брав участь у заїзді не в статусі пілота – не відомо.