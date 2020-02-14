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Ломаченко взяв участь у небезпечних автоперегонах: відео

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Василь Ломаченко / instagram.com/lomachenkovasiliy

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко взяв участь в автоперегонах в Одесі.

На інстаграм-сторінці lomus_official з'явився ролик, в якому ймовірно 31-річний боксер перебуває в одному з автомобілів.

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"Дрифт Ломаченка. Вгадай, в якій машині", – йдеться у дописі під відео.

Чи був Ломаченко за кермом, чи брав участь у заїзді не в статусі пілота – не відомо.

  • Ломаченко відомий своєю пристрастю до автомобілів. Торік він розповів, що в його автопарку чотири автомобілі.
  • Зокрема, за словами Василя, він користується Mercedes Gelandewagen, Toyota Land Cruiser 200, Mercedes С63 та Nissan Silvia
  • У липні 2019 року Василь проїхався по Києву на розкішному автомобілі Mercedes.
  • Того ж місяця Ломаченко став володарем червоного спортивного автомобіля Lamborghini Huracan.
  • Також Ломаченко прихильних перегонів. Українець неодноразово демонстрував вміння дрифтувати.
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Автор: Михайло Гема
Теги: Василь Ломаченко Спорт Бокс
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