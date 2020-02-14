Ломаченко взяв участь у небезпечних автоперегонах: відео
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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко взяв участь в автоперегонах в Одесі.
На інстаграм-сторінці lomus_official з'явився ролик, в якому ймовірно 31-річний боксер перебуває в одному з автомобілів.
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"Дрифт Ломаченка. Вгадай, в якій машині", – йдеться у дописі під відео.
Чи був Ломаченко за кермом, чи брав участь у заїзді не в статусі пілота – не відомо.
- Ломаченко відомий своєю пристрастю до автомобілів. Торік він розповів, що в його автопарку чотири автомобілі.
- Зокрема, за словами Василя, він користується Mercedes Gelandewagen, Toyota Land Cruiser 200, Mercedes С63 та Nissan Silvia
- У липні 2019 року Василь проїхався по Києву на розкішному автомобілі Mercedes.
- Того ж місяця Ломаченко став володарем червоного спортивного автомобіля Lamborghini Huracan.
- Також Ломаченко прихильних перегонів. Українець неодноразово демонстрував вміння дрифтувати.
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