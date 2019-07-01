Ломаченко й Кемпбелл домовилися про бій, на кону стоятимуть три титули

Василь Ломаченко й британець Люк Кемпбелл нарешті домовилися про титульний бій за чемпіонський пояс WBC. Бій відбудеться 31-го серпня.

Команда чемпіона світу за версіями WBA і WBO у легкій вазі (до 61,2 кг) Василя Ломаченка та британця Люка Кемпбелла погодили всі умови контракту.

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На кону стоятиме вакантний титул WBC від якого відмовився Майкі Гарсія. Також Кемпбелл отримає шанс завоювати титули WBA і WBO, якими володіє Ломаченко.

Промоутер британського боксера Едді Хірн розповів, що умови погоджені в інтерв'ю Boxingscene.

Справа зроблена, у нас є угода. Ми домовилися про всі умови і в понеділок я зустрінуся з Люком, щоб презентувати йому остаточну версію контракту,

– сказав Хірн.

Поєдинок, як і очікувалося, відбудеться у Лондоні на O2 Arena.

Хто такий Люк Кемпбелл?31-річний британський боксер, Олімпійський чемпіон 2012 року. На професійному ринзі провів 22 бої, 16 виграв та двічі програв. Його зріст 175 см, а розмах рук – 180 см. Останні три бої виграв, зокрема, 15-го березня переміг мексиканця Адріана Янга.