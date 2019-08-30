Ломаченко й Кемпбелл провели дуель поглядів: фото та відео
Українець Василь Ломаченко й британець Люк Кемпбелл провели дуель поглядів за два дні до бою.
Переможець поєдинку, який відбудеться 31 серпня у Лондоні, стане володарем поясів WBA, WBO, WBC і журналу The Ring в легкій вазі.
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Ломаченко и Кэмпбелл провели дуэль взглядов за два дня до боя vs Победитель поединка, напомним, станет обладателем поясов WBA, WBO, WBC и журнала The Ring в лёгком весе #боксукраины #ломаченко #кэмпбелл #ломаченкокэмпбелл #лакипанчнет #boxing #loma #lomachenkocampbell #luckypupunchnetОпубліковано Luckypunch.net Четвер, 29 серпня 2019 р.
Наразі поясами WBA й WBO володіє українець Ломаченко. Титул WBC є вакантним, оскільки Майкі Гарсія відмовився від нього.
Фото: Марк Робінсон
Букмекери вважають фаворитом поєдинку в Британії Василя Ломаченка. Боксерів розсудить шотландський рефері Віктор Лафлін.
Детальну інформацію про Люка Кемпбелла – читайте тут.