Ломаченко й Кемпбелл провели дуель поглядів: фото та відео

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Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл
Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл / Марк Робінсон

Українець Василь Ломаченко й британець Люк Кемпбелл провели дуель поглядів за два дні до бою.

Переможець поєдинку, який відбудеться 31 серпня у Лондоні, стане володарем поясів WBA, WBO, WBC і журналу The Ring в легкій вазі.

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Ломаченко и Кэмпбелл провели дуэль взглядов за два дня до боя vs Победитель поединка, напомним, станет обладателем поясов WBA, WBO, WBC и журнала The Ring в лёгком весе #боксукраины #ломаченко #кэмпбелл #ломаченкокэмпбелл #лакипанчнет #boxing #loma #lomachenkocampbell #luckypupunchnet

Опубліковано Luckypunch.net Четвер, 29 серпня 2019 р.


Наразі поясами WBA й WBO володіє українець Ломаченко. Титул WBC є вакантним, оскільки Майкі Гарсія відмовився від нього.


Фото: Марк Робінсон

Букмекери вважають фаворитом поєдинку в Британії Василя ЛомаченкаБоксерів розсудить шотландський рефері Віктор Лафлін.

Детальну інформацію про Люка Кемпбелла – читайте тут.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кемпбелл
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